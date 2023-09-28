Нарышкин заявил, что ракетно-ядерный щит РФ делает абсурдными мечты Запада о ее поражении

По словам председателя Российского исторического общества, неоспоримое лидерство России в ядерной энергетике - это результат определенного исторического пути, блестящих фундаментальных открытий и технологических разработок

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Факт наличия у России ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении РФ. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "Эффект Курчатова-Александрова" в Государственном центральном музее современной истории России.

"До сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", - сказал он.

Открытие выставки "Эффект Курчатова-Александрова" в Государственном центральном музее современной истории России © Арзу Пашаева/ ТАСС

Нарышкин подчеркнул, что неоспоримое лидерство России в ядерной энергетике - это результат определенного исторического пути, блестящих фундаментальных открытий и технологических разработок, у истоков которых стояли выдающиеся советские ученые-физики - Игорь Курчатов и Анатолий Александров.

Выставка приурочена к празднованию тройного юбилея: 80-летия легендарной Лаборатории № 2 Академии наук СССР (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") и 120-летия академиков, трижды Героев Социалистического труда Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Судьбы этих ученых тесно связаны: начиная от одного года рождения до объединившей их новой атомной науки, родоначальниками которой они стали.