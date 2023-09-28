Кабулов заявил, что Россия в будущем может признать талибов, но они должны это заслужить

Они должны "доказать на деле, что готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство", отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия в будущем может признать временное правительство талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), но его представители должны это заслужить, выполнив свои обязательства. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью RTVI.

"Талибы должны заслужить признание. То есть доказать на деле, что готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство. Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией, - отметил он. - Именно по этой причине афганское посольство в Москве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Афганистана - принять посла мы не можем, поскольку не признаем правительство "Талибана".

Кабулов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия по итогам заседания московского формата объявить об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, указал, что "такие объявления не планировались и не ожидаются". При этом он добавил, что не ожидается и заключение каких-либо сделок, и подчеркнул, что данное мероприятие представляет собой "именно политический диалог". "Мы собираемся принять по итогам встречи заявление", - заключил спецпредставитель президента.

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон. Как отметил ТАСС в преддверии заседания Кабулов, представителей США на встречу в качестве наблюдателей не приглашали. По его словам, формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) сейчас фактически не работает, его заместила совместная работа России, Китая, Пакистана и Ирана.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре прошлого года.