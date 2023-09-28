Рогов заявил, что силы РФ заняли два опорных пункта ВСУ севернее Прютного на Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ безуспешно пытались наступать при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня по направлению к селу Заветное Желание к северу от Старомлиновки, но были вынуждены отступить

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения заняли два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от населенного пункта Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть успех на этом [времевском] направлении, наши отбили несколько позиций и пару опорников <...> севернее Приютного", - сказал он.

По словам Рогова, на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ безуспешно пытались наступать при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня по направлению к селу Заветное Желание к северу от Старомлиновки, но были вынуждены отступить.

Российские подразделения также уничтожили склад боеприпасов, расположенный вблизи передовой. "Попали в склад с боеприпасами в районе села Новодонецкого, взрывался он очень долго", - рассказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.