Гаврилов: РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия

По словам руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, настоящую проблему составляют поставки Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном, которые заражают местность и делают огромные территории непригодными

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская сторона призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия, привлекать эти средства нет необходимости. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

Комментируя дискуссии о потенциальном применении ядерного оружия в мире на фоне ситуации вокруг Украины, дипломат призвал воздержаться от спекуляций в этом вопросе. "Американцы озвучили: вот Россия грозит ядерным оружием. Такого никогда не было. У нас есть концепции, у нас есть доктрина, есть документы, где сказано, когда и где может быть применено ядерное оружие. Мы этому строго следуем. Не надо никаких спекуляций по этому поводу. Теперь многие эксперты заявляют о том, что надо бы испытания провести, а надо бы сделать это, а надо бы попугать. Это очень опасные игры. У нас есть возможности для того, чтобы решить поставленные задачи теми средствами, которые у нас имеются. У нас оборонная промышленность наращивается", - сказал он.

При этом, как отметил дипломат, настоящую проблему составляют поставки Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном, которые заражают местность и делают огромные территории непригодными. "Вот проблемы, связанные с токсичностью", - резюмировал он.