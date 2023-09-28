Единороссы проведут выставки и акции ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

В Москве партия откроет экспозицию о работе с подшефными регионами, в Хабаровске представят фотографии, иллюстрирующие помощь региона городу Дебальцево, в Благовещенске - Амвросиевскому району ДНР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" и "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) проведут в регионах мероприятия, в том числе выставки и акции, посвященные Дню воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"По всей стране пройдут концерты, митинги, автопробеги, фотовыставки. В штабах общественной поддержки партии, в общественных приемных будут работать выставки товаров, произведенных в подшефных районах и населенных пунктах новых регионов", - говорится в сообщении.

Так, в Москве "Единая Россия" откроет экспозицию о работе с подшефными регионами, в Хабаровске представят фотографии, иллюстрирующие помощь региона городу Дебальцево, в Благовещенске - Амвросиевскому району ДНР. В Херсонской области организуют фотовыставку "Мы вместе".

"В штабе общественной поддержки в Уфе пройдет акция "Мы вместе, мы едины". Волонтеры предложат на баннере оставить пожелания жителям новых регионов. К этой акции также присоединятся жители Белгорода, Красноярска и Екатеринбурга. Помимо этого, в парке 400-летия Красноярска более 150 активистов МГЕР выстроятся в цифру 89 - по количеству субъектов РФ", - добавили в пресс-службе. В Екатеринбурге молодогвардейцы и активисты "Единой России" развернут полотно с цитатой президента РФ Владимира Путина: "Границы России нигде не заканчиваются".

25 сентября Совет Федерации одобрил закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Документ внес на рассмотрение Госдумы президент России 12 сентября. Депутаты 19 сентября приняли законопроект в первом чтении и сразу в целом.