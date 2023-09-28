Кабулов сообщил, что РФ и США не ведут никаких контактов по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ, говоря о заседании московского формата 2021 года, заявил, что "тогда была совсем другая международная обстановка"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не поддерживают контакты по Афганистану ни по каким каналам. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью RTVI.

На вопрос о том, поддерживает ли РФ контакты с США по Афганистану, он ответил, что "никаких каналов сейчас не осталось". "Не общаемся", - добавил Кабулов, отвечая на вопрос, есть ли контакты с американским коллегой спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

Спецпредставитель президента, говоря о заседании московского формата 2021 года, когда Уэст впервые посетил Москву, отметил, что "тогда была совсем другая международная обстановка". Он в этой связи напомнил, что весной 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш созвал встречу по Афганистану в Дохе. "Там был и я, и Уэст. Но мы с моим китайским коллегой [спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном] тогда заявили Гутерришу, что не можем находиться в одной команде со страной, которая украла деньги афганского народа и не возвращает их", - подчеркнул Кабулов.



Директор второго департамента Азии МИД РФ также обратил внимание на деятельность специального трастового фонда в Швейцарии, который был создан для того, что "вернуть деньги в бюджет Афганистана". "Я считаю, что этот фонд - абсолютно неуклюжая попытка США прикрыть нарушение международного права. <...> Деньги афганского народа были украдены - точно так же, как были украдены деньги России, а до этого - Ирана. Это явления одного порядка. Поэтому мы с ворами за одним столом не сядем", - заключил специальный представитель президента РФ.



Ранее Кабулов заявил ТАСС о том, что представителей США на заседание московского формата по Афганистану в качестве наблюдателей "не приглашали и не планировали". Он отметил, что формат расширенной "тройки" по Афганистану с участием США сейчас фактически не работает. "На его место пришла четверка - Россия, Китай, Пакистан, Иран. Этот формат пока будет работать. Дальше посмотрим", - добавил директор второго департамента Азии МИД.

О заседании

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре прошлого года.

