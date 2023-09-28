Кабулов заявил, что РФ указывает талибам на угрозу гражданской войны в Афганистане

Специальный представитель президента РФ по Афганистану отметил, что Москва старается "действовать силой убеждения"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) устойчиво контролируют Афганистан, но Россия указывает афганским властям на риск гражданской войны в стране. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью RTVI.

"На сегодняшний день есть одна сила, которая устойчиво контролирует Афганистан, - это движение талибов. <…> Но это не будет длиться вечно, мы реалисты и объясняем это талибам: по мере ухудшения социально-экономического положения самих пуштунов, которые составляют костяк "Талибана", будет расти недовольство, а уж наиболее угнетенные этнические группы и подавно начнут рано или поздно сопротивляться. В будущем это может перерасти в какую-то форму гражданской войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие рычаги воздействия имеет Россия на талибов, Кабулов заявил, что Москва старается "действовать силой убеждения", в то же время существуют и обстоятельства, которые заставят афганскую власть действовать разумно и расчетливо.

"Талибам самим выгодно установить нормальные отношения, включая торговые, с ближайшими соседями и с другими государствами. При этом у талибов больше потребностей и ожиданий, чем готовности [у] партнеров по региону на них ответить", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.