Челябинским бизнес-омбудсменом переизбрали Александра Гончарова

Его назначили на пять лет

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области переизбрали на третий срок Александра Гончарова уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе.

"Решение принято единогласно", - сказал по итогам голосования председатель заксобрания Олег Гербер.

Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле рассказал, что уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на должность Законодательным собранием Челябинской области сроком на пять лет по представлению губернатора и по согласованию с уполномоченным при президенте РФ, а также с учетом мнения предпринимательского сообщества.

"Гончарова Александра Николаевича мы хорошо знаем, институт уполномоченного активно взаимодействует с законодательным собранием. Комитет по экономической политике и предпринимательству одобрил проект постановления", - отметил Илле.

Гончаров сообщил, что за 10 лет работы общее количество рассмотренных обращений составило 5 430. При этом 70% от поданных по компетенции обращений было решено в пользу предпринимателей.