В СБ РФ обсудили усиление уголовной ответственности за небрежное хранение оружия

Участники заседания признали важным совершенствовать работу с населением по организации добровольной сдачи незарегистрированного оружия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза (СБ) России по общественной безопасности обсудила на заседании вопросы, связанные с пресечением незаконного оборота оружия, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

"Предусмотрена проработка вопроса об усилении уголовной ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В целом был предложен комплекс дополнительных мер, направленный на повышение эффективности деятельности федеральных ведомств по установлению каналов поступления в незаконный оборот оружия и по противодействию его нелегальной транспортировке. "Отдельное внимание уделено проблематике торговли оружием с использованием информационно-коммуникационных технологий", - указали в пресс-службе аппарата Совбеза.

В числе прочего участники заседания признали важным совершенствовать работу с населением по организации добровольной сдачи незарегистрированного оружия.

"Намечены и другие дополнительные межведомственные меры организационного и правового характера, в том числе с учетом проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.