28 сентября, 10:25,
обновлено 28 сентября, 11:02

Песков заявил, что РФ не приветствует намерение Армении присоединиться к Римскому статуту

Егор Алеев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Егор Алеев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента назвал "враждебным" по отношению к РФ решение Армении ратифицировать Римский статут

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также
Армения и Карабах, нефть и "прививка от нацизма" для Канады. Темы брифинга Пескова

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", - отметил представитель Кремля, говоря о соответствующих действиях Армении.

По словам Пескова, такое решение армянских властей является "чрезвычайно враждебным" по отношению к России. Он также заявил, что не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому статуту.

Песков добавил, что Путин в ближайшее время не планировал поездок в Армению. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация