Песков заявил, что РФ не приветствует намерение Армении присоединиться к Римскому статуту

Пресс-секретарь президента назвал "враждебным" по отношению к РФ решение Армении ратифицировать Римский статут

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", - отметил представитель Кремля, говоря о соответствующих действиях Армении.

По словам Пескова, такое решение армянских властей является "чрезвычайно враждебным" по отношению к России. Он также заявил, что не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому статуту.

Песков добавил, что Путин в ближайшее время не планировал поездок в Армению.