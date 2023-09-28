Песков: Канаде надо в будущем солидаризироваться с инициативами РФ по осуждению нацизма

Пресс-секретарь президента сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Канаде нужно вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста в парламенте страны и в дальнейшем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами", - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, впереди стоит ожидать "еще не одну инициативу российской стороны по принятию совместных документов, будь то на площадке Организации Объединенных Наций или в других международных форматах, с осуждением нацизма как такового, в том числе в нынешних его проявлениях".

Комментируя выбор тех, кому премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично принес извинения в связи с этим инцидентом в парламенте, пресс-секретарь российского лидера отметил, что самое важное не то, перед кем извиниться, а то, насколько будет осознана "недопустимость такого в будущем".

"[Надо] осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, о таком страшном явлении, как нацизм и фашизм. Судя по всему, несколько поколений Канады ничего не знают о фашизме. Эти знания нужно прививать и делать это именно как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся", - подчеркнул Песков.