Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян ранее подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кремль внимательно отслеживает развитие ситуации в Нагорном Карабахе, а том числе ее гуманитарного аспекта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать подписание президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении ее существования с 1 января 2024 года Песков сказал: "Мы принимаем во внимание, мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен".

"Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка", - добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что в одном из пунктов опубликованного документа речь идет о том, что население должно ознакомиться с предложенными Баку условиями реинтеграции. "Мы продолжим, конечно, обращать внимание на вот эти гуманитарные аспекты", - добавил Песков.

Песков сообщил, что Россия в ситуации с массовым отъездом армян из Нагорного Карабаха больше всего обеспокоена гуманитарным аспектом - важно, чтобы людям были обеспечены нормальные условия.

"Здесь главное - чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни. То есть чисто гуманитарный аспект этой проблемы - то, что нас беспокоит больше всего", - отметил он.

Отвечая на вопрос, чью вину можно было бы усмотреть в подобной ситуации, Песков заметил: "Здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет". "Но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха. Часть из них, может быть, это являет желание сделать это навсегда, часть из них - временно", - констатировал он.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы армянском городе Горис Сюникской области открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли тысячи вынужденных переселенцев. Как рассказали корреспонденту ТАСС беженцы, они вынуждены часами ждать возможности попасть в Армению через Лачинский коридор.