Песков заявил, что России нужно повышать расходы на оборону

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия "живет в состоянии гибридной войны"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Повышение расходов на оборону России абсолютно необходимо, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о проекте бюджета.

Ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Международном финансовом форуме, что денег, заложенных в проект бюджета на ближайшие три года, хватит на все запланированные цели. При этом среди приоритетов главного финансового документа страны он назвал тезис "все для фронта, все для победы".