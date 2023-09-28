28 сентября, 10:26,
обновлено 28 сентября, 10:59

Песков заявил, что России нужно повышать расходы на оборону

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия "живет в состоянии гибридной войны"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Повышение расходов на оборону России абсолютно необходимо, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о проекте бюджета.

Ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Международном финансовом форуме, что денег, заложенных в проект бюджета на ближайшие три года, хватит на все запланированные цели. При этом среди приоритетов главного финансового документа страны он назвал тезис "все для фронта, все для победы". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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