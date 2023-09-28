Песков не знает деталей предложенного Арменией соглашения для решения по Римскому статуту

По словам пресс-секретаря президента РФ, "была определенная аргументация у армянской стороны в пользу необходимости принятия этого статута"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому статуту.

"Нет, я не мог [бы сообщить детали]. Там была определенная аргументация у армянской стороны в пользу необходимости принятия этого статута. Но в данном случае я не располагаю деталями этого предложения о заключении двусторонних договоренностей", - сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что, "если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим".

Тем не менее представитель Кремля отметил, что Армения - это суверенное государство. "Мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками", - сказал он.

Песков назвал "враждебным" по отношению к России решение Армении ратифицировать Римский статут.