Более половины стран Латинской Америки примут участие в парламентской конференции

Она пройдет 29 сентября - 2 октября в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Представители более половины стран Латинской Америки примут участие в международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", которая пройдет 29 сентября - 2 октября в Москве. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, приветствуя делегации Венесуэлы, Кубы и Чили на пленарном заседании палаты.

"У нас завтра с вами начинается международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". Съезжаются на конференцию наши коллеги, депутаты из стран Латинской Америки. Приняли решение приехать на конференцию более половины стран Латинской Америки. Сегодня здесь, на гостевом балконе, присутствуют делегации представителей Национальной ассамблеи Венесуэлы, Национальной ассамблеи народной власти Республики Кубы, Палаты депутатов Национального конгресса Республики Чили", - сказал Володин, поприветствовав парламентариев.

Он поблагодарил их за то, что они нашли возможность приехать в Россию и принять участие в конференции. "Надеемся, что вам будет интересно. И для нас это очень важно", - подчеркнул Володин. Председатель Госдумы отметил, что в рамках мероприятия пройдет "много двусторонних встреч", потому что ряд делегаций возглавляют руководители парламентов.

"Поэтому мы встретимся, есть делегации, где возглавляют и заместители председателей парламентов, также встречи пройдут с нашими коллегами. И, конечно, будут встречи с делегациями. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас большое количество приехало гостей", - заключил он.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" пройдет в Москве по инициативе Государственной думы. Ожидается более 200 участников, в том числе парламентариев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представителей экспертного сообщества, общественных деятелей и дипломатов. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.