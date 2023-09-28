В МИД РФ указали на огромную тягу в Африке к России

Для многих жителей континента президент РФ Владимир Путин является символом борьбы за справедливость в мире, заявил посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Огромная тяга к России есть в Африке и президент РФ Владимир Путин для многих жителей континента является символом борьбы за справедливость в мире. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"Видим огромную тягу, вы даже не можете себе представить, огромную тягу к России в Африке", - сказал Озеров на международном семинаре Императорского православного палестинского общества (ИППО), членом совета которого он является.

Озеров рассказал, что на недавнем втором саммите Россия - Африка к нему подходили представители африканских стран и говорили, что "у них так любят Путина, даже сильнее, чем в России". "Путин сегодня - это символ борьбы за справедливость во всем мире, за традиционные ценности, за семью и нормальные здоровые отношения между людьми, против всего этого вала извращений, которые на нас пытается обрушить Запад, сатанисты и другие темные силы", - указал Озеров.

Дипломат подчеркнул, что ИППО ведет активную работу по открытию отделений в Африке. По его словам, будут обязательно открыты отделения в Египте, Тунисе. "Думаю, мы пойдем дальше", - заключил он.