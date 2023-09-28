Песков заявил, что Россия продолжает развивать отношения со странами Африки

Представитель Кремля уточнил, что 28 сентября у президента РФ Владимира Путина "будут российско-южносуданские переговоры"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. РФ продолжает работать над развитием отношений с государствами Африканского континента, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 28 сентября у президента РФ Владимира Путина состоится встреча с его коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который находится в России с официальным визитом. "Мы продолжаем развивать наши отношения с государствами Африканского континента", - сказал в этой связи пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что 28 сентября у Путина "будут российско-южносуданские переговоры, а затем уже рабочий завтрак с президентом Кииром".