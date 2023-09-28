28 сентября, 11:00

Песков заявил, что Россия продолжает развивать отношения со странами Африки

Представитель Кремля уточнил, что 28 сентября у президента РФ Владимира Путина "будут российско-южносуданские переговоры"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. РФ продолжает работать над развитием отношений с государствами Африканского континента, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 28 сентября у президента РФ Владимира Путина состоится встреча с его коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который находится в России с официальным визитом. "Мы продолжаем развивать наши отношения с государствами Африканского континента", - сказал в этой связи пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что 28 сентября у Путина "будут российско-южносуданские переговоры, а затем уже рабочий завтрак с президентом Кииром". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация