Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми

Президент РФ заявил, что нужно считать мнение людей ключевым критерием при оценке своей работы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главы регионов должны вести прямой диалог с людьми и считать их мнение ключевым критерием при оценке своей работы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новоизбранными губернаторами.

"Высокий уровень доверия - это высокая ответственность. И ключевой критерий - это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете", - подчеркнул глава государства. "Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях и решениях - исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития региона, а значит, и страны в целом", - добавил он.

Путин также пожелал губернаторам и их управленческим командам успехов и плодотворной работы.