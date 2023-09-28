Путин пожелал удачи главам ДНР и ЛНР

Президент России поблагодарил Дениса Пушилина и Леонида Пасечника за то, "что сделано до сих пор"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

"Хочу вас в свою очередь поблагодарить за то, что сделано до сих пор. Сделать предстоит еще больше. Всего доброго! Удачи!" - сказал глава государства, выслушав доклад Пасечника на встрече с новоизбранными руководителями регионов, которая прошла в режиме видеоконференции.

Пушилину Путин также пожелал удачи на посту главы ДНР.