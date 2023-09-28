Собянин связал успехи глав регионов на выборах с высоким рейтингом президента

Мэр Москвы выразил благодарность президенту за поддержку губернаторского корпуса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что успехи на выборах глав регионов России напрямую связаны с высоким рейтингом главы государства Владимира Путина и госполитики в целом. Об этом столичный градоначальник заявил на встрече президента страны с избранными главами субъектов РФ.

"Владимир Владимирович, спасибо огромное за поддержку губернаторского корпуса и всех нас персонально. Считаю, что наши победы и те высокие результаты, которых мы достигли, во многом связаны с рейтингом главы государства, государственной политики, которую мы проводим в стране, консолидацией общества в целом", - сказал он, обращаясь к президенту.

Мэр столицы подчеркнул, что после выборов главы регионов должны пересмотреть свои планы и сделать их актуальными с учетом текущих вызовов. "В Москве мы сегодня все программы развития не только не отменяем, но и делаем их более интенсивными, более глубокими, более сложными, делая упор не только на наши полномочия, которые мы реализуем, но и на развитие ключевых отраслей экономики", - отметил он.

В числе главных направлений Собянин назвал микроэлектронику, фотонику, фармацевтику, автомобилестроение, строительство предприяий для оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, ракетостроения, а также сложных технологических решений.

Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы в сентябре, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.