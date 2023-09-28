Путин начал встречу с президентом Южного Судана

По данным пресс-службы Кремля, в ходе встречи стороны планируют обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны - Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил $7,3 млрд. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды. Транспортная инфраструктура также развита слабо. Из 6,5 тыс. км основных и 8,5 тыс. км второстепенных дорог асфальтировано лишь 67 км.

При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.