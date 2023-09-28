Пушилин пообещал президенту РФ оправдать доверие в качестве главы ДНР

Глава региона поблагодарил Владимира Путина за особое отношение к республике

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заверил президента РФ Владимира Путина в том, что глава государства может всецело рассчитывать на Донбасс, руководство региона его не подведет.

"Даю вам слово, что не подведу и оправдаю ваше доверие, Владимир Владимирович. От себя и от своих земляков могу с уверенностью сказать, что Донбасс не подведет. Можете всецело на нас полагаться", - сказал Пушилин в ходе онлайн-встречи с главой государства.

Глава региона поблагодарил президента за особое отношение к республике. Пушилин подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся военные действия, обстановка в ДНР складывается существенно лучше, чем во все предыдущие годы.

За поддержку и доверие президента поблагодарил и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что в регионе сформирована надежная, профессиональная команда. Ее работа и далее будет направлена на развитие региона и процветание страны.