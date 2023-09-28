Путин заявил, что Россия будет поддерживать Южный Судан в обеспечении безопасности

По словам президента, отношения между странами развиваются весьма интенсивно

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва будет поддерживать Джубу в урегулировании внутриполитической ситуации и обеспечении безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с президентом Республики Южный Судан Салвой Кииром.

"Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще из прежних времен. Поэтому будем делать все, чтобы вас поддержать и по этому направлению", - сказал российский лидер. Путин добавил, что рассчитывает обсудить вопросы региональной стабильности и безопасности. "Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение", - сказал он своему собеседнику.

Открывая встречу, глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами развиваются весьма интенсивно. "Мы были одной из первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. Должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития", - сказал президент.

По его словам, в 2022 году наблюдался некоторый спад товарооборота, а в 2023 году взаимный товарообмен растет. "И это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием наших компаний, и планы создания второй очереди этого завода пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", - добавил российский лидер.

Путин также уделил внимание гуманитарному сотрудничеству. "В учебных заведениях нашей страны проводят подготовку граждане вашего государства. Мы намерены расширять это сотрудничество. Знаю, что подобные контакты есть и с регионами Российской Федерации, в том числе с Татарстаном. Рассчитываю на то, что это направление деятельности будет только развиваться", - сказал он.

Началу встречи предшествовала небольшая заминка. Президент Южного Судана никак не мог справиться с наушником синхронного перевода. Путин терпеливо ждал, пока его гость сможет надеть наушник, вероятно, этому мешала большая черная ковбойская шляпа, в которой южносуданский лидер появился в представительском кабинете Кремля. "Вот так", - Путин наглядно показал, как следует надевать устройство на ухо.