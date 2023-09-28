Захарова считает, что администрации Канады и Украины хорошо знали прошлое нациста Хунки

По словам официального представителя МИД РФ, прежде чем попасть в качестве почетного гостя на мероприятие с участием президента Украины Владимира Зеленского "надо быть проверенным спецслужбами от А до Я"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Канады и Украины прекрасно знали о прошлом украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), которому устроили овации в канадском парламенте, премьер-министр Джастин Трюдо лжет, не признавая этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль со скандалом вокруг чествования в парламенте нацистского пособника Ярослава Гунько (Хунки - прим. ТАСС), - написала дипломат в своем Telegram-канале, - Премьер-министр Трюдо принес самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все все знали".

По ее словам, прежде чем попасть в качестве почетного гостя на мероприятие с участием президента Украины Зеленского "надо быть проверенным спецслужбами от А до Я". "Причем не только Украины и Канады, но также США, Британии и ряда других стран", - отметила Захарова.

Она добавила, что при этом встреча с Хункой "шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно". Кроме этого, официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в сети успел широко разойтись кадр, где украинский нацист ожидает встречи с Трюдо и Зеленским.

"Неужели кто-то думает, что можно откупиться мантрами "не знали" и "не виноватая я, он сам пришел"? - задалась вопросом Захарова. - Прошлое Гунько знали наизусть все: правительство Канады, которое организовывало визит Зеленского, канадский парламент, администрация президента Украины. Знали и гордились тем грядущим эффектом, который должен был еще раз продемонстрировать и закрепить в общественном сознании эту самую "новую идентичность" Украины как натоцентричного государства. Эффект превзошел ожидания".

В связи с этим она констатировала, что большего неуважения к памяти жертв Холокоста быть не может, но ни одного осуждения от МИД стран Запада, в том числе союзников по антигитлеровской коалиции, как и реакции внешнеполитического ведомства Израиля, до сих пор не последовало.