Посол России сообщил о нормальной обстановке в Буркина-Фасо после попытки госпереворота

Посольство РФ не получало тревожных сообщений от российских граждан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Обстановка в Буркина-Фасо после попытки государственного переворота нормализовалась. Об этом заявил ТАСС посол РФ посол РФ в Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

"Сейчас обстановка в Уагадугу нормальная, город живет своей жизнью, в Бобо-Диуласо, второй город крупный, тоже, так сказать, все нормализовалось. Население в каких-то мелких городах сказало, что все будет блокировано, пока президент не даст о себе знать, все ли с ним в порядке или не все с ним в порядке", - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что президент страны Ибрагим Траоре написал в социальной сети X (ранее "Твиттер"), что "с ним все в порядке". "Он поблагодарил буркинийцев за проявленную активную гражданскую позицию", - добавил Салтыков.

Посольство РФ не получало тревожных сообщений от российских граждан.

"Нет. Вы знаете, все спокойно. Мы разговаривали вчера с соотечественниками. Никаких тревожных моментов в отношении нашей диаспоры не отмечалось. И, в принципе, никаких таких моментов, которые указывают на какую-то опасность для наших граждан, не поступало", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что посольство продолжает мониторить ситуацию. "Держим этот вопрос на особом контроле, учитывая фактор общей нестабильности в этом регионе, и всякие провокации, которые могут исходить от определенного круга стран", - добавил Салтыков.

Он отметил, что власти республики ранее обращались к населению с призывом "собирать информацию о всякой подозрительной активности, если таковая имеется". По словам российского посла, это спровоцировало слухи о том, что в армии растет недовольство, "и в том числе связанное с решением Уагадугу направить воинский контингент в соседний Нигер после того, как было подписано трехстороннее соглашение о взаимной обороне". "Это совпало также со временем проведения учений по гражданской обороне, назовем это так, которые власти предприняли. И все это, в общем-то, создало достаточно негативный фон с точки зрения вопросов безопасности. Все это привело к тому, что 26 числа была попытка захвата власти", - пояснил дипломат.

Ранее власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября силы безопасности страны предотвратили попытку госпереворота.

Траоре пришел к власти в стране после того, как группа военных во главе с ним совершила 30 сентября прошлого года государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Дамиба, который пришел к власти в январе 2022 года также в результате госпереворота, подписал 2 октября документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре принял 21 октября присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо.