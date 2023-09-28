Сальдо считает пройденной основную часть интеграции Херсонской области в РФ

Губернатор региона напомнил слова президента Владимира Путина, что ситуация в Донбассе и Новороссии особая

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Херсонская область прошла базовую часть интеграции в единое правовое и государственное пространство России - такое мнение выразил губернатор региона Владимир Сальдо, комментируя свое участие во встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов РФ в режиме видео-конференц-связи.

"Федеральный центр, регионы-шефы, соседи, общегосударственные организации и движения, добровольцы и простые граждане со всей России прилагают максимум усилий, оказывают нам огромную материальную и моральную поддержку. Перед нами открыта прямая дорога для интеграции, основная, базовая часть которой уже пройдена", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо напомнил слова президента, что ситуация в Донбассе и Новороссии особая, но региональные власти и, что самое главное, люди чувствуют поддержку всей России.

"Глава государства отметил, что первые выборы по российскому закону в новых, а на самом деле - в исторических российских регионах, Донбассе и Новороссии, - значимое событие, важный шаг на пути их полноценного вхождения в единое правовое и государственное пространство нашей большой страны", - добавил Сальдо.