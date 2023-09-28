Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Глава республики выразил уверенность, что после реорганизации правительство региона вместе с руководителями муниципалитетов сможет реализовать все поставленные задачи в полной мере

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства региона.

"Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Основной состав правительства ЛНР во главе с его председателем Сергеем Козловым оставил без изменений: та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник выразил уверенность в том, что после реорганизации структуры управления городами и районами ЛНР "правительство республики вместе с руководителями муниципалитетов сможет реализовать все поставленные задачи по развитию региона в полной мере".

25 сентября в правительстве ЛНР сообщили, что правительство региона сложило полномочия перед вступившим в должность главой республики. 26 сентября Пасечник сообщал, что депутаты Народного совета (парламента) ЛНР единогласно поддержали кандидатуру Сергея Козлова, представленную им ранее, для назначения на должность председателя правительства республики.

23 сентября депутаты Народного совета ЛНР на своем пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой республики. В тот же день Пасечник вступил в должность главы региона.