Смоленская областная дума делегировала в Совфед депутата Артема Малащенкова

На этом посту он сменит Ирину Кожанову

ТАСС, 28 сентября. Депутаты Смоленской областной думы на первом заседании седьмого созыва делегировали в Совет Федерации своего коллегу - депутата от "Единой России" Артема Малащенкова, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Артем Малащенков делегирован на пост сенатора от областной думы", - сказала собеседница агентства.

Малащенков сменит члена Совета Федерации Ирину Кожанову.

Выборы в Смоленскую областную думу седьмого созыва проходили в регионе с 8 по 10 сентября. Партия "Единая Россия" набрала 57,39% голосов, на втором месте ЛДПР с 11,25%, на третьем - КПРФ с 9,83%. 4,56% голосов у Партии пенсионеров, 4,32% - у "Справедливой России - За правду", 4,21% получили "Новые люди", 4,05% - "Коммунисты России", 1,13% - "Зеленые".