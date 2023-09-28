В программу визита бизнес-омбудсмена входят встречи с министрами Индии, а также с руководством Народной Республики Бангладеш

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов с 28 сентября по 4 октября посетит Индию и Бангладеш. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов с 28 сентября по 4 октября будет находиться с деловым визитом в Республике Индия и Народной Республике Бангладеш, - сообщила пресс-служба. - В программу визита бизнес-защитника входят встречи с министрами Индии, а также с руководством Народной Республики Бангладеш".