В ГД заявили, что депутаты предложат меры повышения эффективности помощи участникам СВО

В совещании приняли участие представители ветеранских организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание на тему оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО) с целью выполнения поручений президента РФ, которые он дал в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества" в Великом Новгороде. По итогам совещания будут сформулированы предложения, которые позволят повысить эффективность помощи, сообщается в Telegram-канале палаты парламента.

"Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации. По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО", - приводятся в сообщении слова Володина.

Отмечается, что в совещании приняли участие представители ветеранских организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил, что необходимо делать все возможное, чтобы герои СВО чувствовали поддержку. Надо сделать так, чтобы "ребята, которые на передовой воюют, чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи, там молодых людей очень много", отметил глава государства.