Дума планирует рассмотреть в октябре 59 законопроектов

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщил, что также запланировано проведение двух правительственных часов и заслушивание одного государственного доклада

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть 59 законопроектов в октябре, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков в ходе обсуждения календаря работы депутатов. Документ был принят на пленарном заседании палаты.

"В проект календаря [на октябрь] включено 59 законопроектов: 10 для рассмотрения во втором чтении, 46 - в первом чтении и три ратификации", - отметил Жуков.

По его словам, три законодательные инициативы предложены президентом РФ. Среди них проект федерального конституционного закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. Депутаты планируют рассмотреть его во втором чтении. Документ был внесен в Госдуму 9 августа, в первом чтении палата приняла его в сентябре.

Еще 27 законопроектов были внесены на рассмотрение Думы правительством РФ.

"В октябре запланировано проведение двух правительственных часов и заслушивание одного государственного доклада", - отметил Жуков.

Так, 11 октября приглашен министр экономического развития Максим Решетников, который расскажет о мерах по обеспечению социально-экономического развития. 18 октября с государственным докладом о положении детей и семей, имеющих детей, выступит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На 25 октября запланирован правительственный час с участием министра юстиции РФ Константина Чуйченко, он представит информацию о ходе интеграции новых субъектов РФ в российское законодательное пространство.