Косачев заявил, что у Баку есть уникальный шанс интегрировать армянское население Карабаха

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что это позволит избежать ошибок Грузии, Молдавии и Украины

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Властям Азербайджана необходимо обеспечить полноценную интеграцию армянского населения Нагорного Карабаха в политическую, экономическую и социальную систему страны, чтобы избежать ошибок Грузии, Молдавии и Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"У руководства Азербайджана есть уникальный шанс выполнить предельно деликатно, законно и прозрачно ту миссию, которую ранее полностью провалили Грузия, Молдавия и Украина. Ведь проблемы, с которыми столкнулись эти страны, имели больше гуманитарный, чем территориальный характер", - написал Косачев.

Он отметил, что результаты во всех случаях были провальные для тех, кто поставил вопросы территории выше интересов и прав людей. "Но у Баку есть возможность не попасть в аналогичную западню. Прежде всего, обеспечив полноценную интеграцию армянского населения до недавнего времени спорной территории в гуманитарную, политическую, экономическую, социальную, то есть в полном объеме - в конституционную систему Азербайджана", - отметил вице-спикер СФ.

Он подчеркнул, что далек от того, чтобы подсказывать азербайджанской стороне, как действовать в этой нестандартной ситуации. "Но тем не менее отмечу, что шанс - без преувеличения исторический, и его реализация может стать очевидным репутационным плюсом для Баку", - написал Косачев. Он добавил, что парламенту Азербайджана необходимо взять под парламентский контроль этот процесс.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы армянском городе Горис Сюникской области открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли тысячи вынужденных переселенцев. 28 сентября власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.