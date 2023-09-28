Косачев заявил, что РФ не готова ставить под вопрос право вето постоянных членов СБ ООН

Вице-спикер Совета Федерации при этом отметил, что Москва поддерживает расширение географии постоянных членов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не готова обсуждать пересмотр статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН и ставить под вопрос их право вето, но при этом поддерживает "расширение географии постоянных членов". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на парламентском форуме БРИКС, который проходит в ЮАР.

"Хотел бы отметить, что любое обсуждение вопросов реформирования ООН возможно только на условиях сохранения и укрепления всей системы органов всемирной организации. Мы не можем позволить себе ослабить эту систему или уничтожить ее. С другой стороны, мы не удовлетворены существующим положением дел", - сказал сенатор.

"Если комплексно говорить о реформе, то в первую очередь нужно начинать с Совета Безопасности ООН. Представляя страну - постоянного члена СБ ООН, убежден, что Россия не готова обсуждать пересмотр статуса постоянных членов, равно как ставить под вопрос принадлежащее им право вето", - продолжил Косачев.

При этом он отметил, что Россия занимает гибкую позицию в вопросе расширения списка постоянных членов СБ ООН, справедливого географического представительства в нем. "Мы поддерживаем расширение географии постоянных членов Совета безопасности, и мы поддерживаем, вне всякого сомнения, привлечение как можно большего числа стран глобального Юга: африканских, азиатских, латиноамериканских государств. Но нам нужно найти способ сбалансировать нынешнюю ситуацию, когда страны коллективного Запада явно доминируют и злоупотребляют своей представленностью в Совете Безопасности", - убежден политик.

Он полагает, что БРИКС как полицентричное объединение "имеет все возможности внести свой вклад в изменение системы глобальной безопасности". "Именно БРИКС может сыграть ключевую роль при обсуждении реформы ООН", - заявил вице-спикер Совфеда.