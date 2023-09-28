Матвиенко заявила, что парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Петербурге

Россия в год своего председательства в сообществе продолжит реализацию стратегического курса в интересах мирового большинства, сообщила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Юбилейный X Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что Россия в год своего председательства в сообществе продолжит реализацию стратегического курса в интересах мирового большинства.

"Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС, который планируется провести в Казани, состоится X Парламентский форум БРИКС. Конкретные даты проведения юбилейного Парламентского форума БРИКС согласуем с коллегами по дипломатическим каналам", - сказала спикер Совфеда, выступая с видеообращением на Парламентском форуме БРИКС, который проходит в эти дни в ЮАР.

Она напомнила, что в 2024 году председательство в БРИКС переходит к России, добавив, что это почетная и ответственная миссия. "Она имеет для нас особое значение. Наше председательство будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". "К настоящему моменту программа российского председательства насчитывает порядка 200 мероприятий. Законодатели не могут оставаться в стороне от этой работы, им отводится здесь важное место. По парламентской линии продолжим реализацию стратегического курса БРИКС, который отвечает интересам основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства", - отметила Матвиенко.

Вопросы для обсуждения

По ее словам, в Санкт-Петербурге будут обсуждаться законодательные возможности по дальнейшему поступательному экономическому развитию стран БРИКС и реализации стратегии экономического партнерства до 2025 года. "Считаем, что в рамках БРИКС необходимо продолжать на законодательном уровне создавать все необходимые условия для диверсификации цепочек поставок, дедолларизации, перехода на национальный валюты во взаимных расчетах. В этом контексте планируем большое внимание уделить развитию логистики и трансконтинентальных маршрутов, включая коридор Север - Юг", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она также напомнила, что Россия выдвинула инициативу по учреждению в рамках БРИКС комиссии по транспорту. Парламентарии России, по словам Матвиенко, открыты к обсуждению этого предложения. "Острым вопросом, который также невозможно решить без парламентского участия, является объединение усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и международной преступностью. Ожидаем, что весьма насыщенными станут научный и гуманитарный треки сотрудничества. Нацелены также на укрепление парламентской поддержки в сфере здравоохранения и ядерной медицины, образования и науки, инноваций и справедливого трансферта технологий, на развитие цифровой экономики, искусственного интеллекта, а также на сбережение и приумножение мирового культурного наследия", - сказала Матвиенко.

Сенатор дала высокую оценку председательству ЮАР в БРИКС, поблагодарила коллег за большую проделанную работу и пообещала, что Россия в ходе председательства в следующем году будет "самым конструктивным образом взаимодействовать со всеми партнерами в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, его парламентской составляющей".