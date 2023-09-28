Матвиенко заявила, что РФ окажет максимальное содействие странам, присоединяющимся к БРИКС

В этом вопросе необходимо содействие всего парламентского сообщества, заявила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия готовится к тому, чтобы оказать максимальную поддержку Аргентине, Египту, Ирану, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, которые с 1 января 2024 года присоединятся к БРИКС, в этом вопросе необходимо содействие всего парламентского сообщества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы активно готовимся к тому, чтобы оказать максимальное содействие и поддержку нашим новым единомышленникам - шести странам, которые полноформатно присоединятся к БРИКС с 1 января будущего года. В этой работе не обойтись без деятельного участия всего парламентского сообщества, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе нашего сотрудничества. В такой взаимопомощи и заключается подлинный дух БРИКС", - заявила спикер Совфеда в видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС, который проходит в эти дни в ЮАР.

Она с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в области институционального развития БРИКС. "Мы намерены продолжать на основе консенсуса двигаться в сторону выработки правил процедуры, чтобы сделать наше стратегическое партнерство более эффективным, практическим и ориентированным на результат", - сказала Матвиенко.

Для решения практических вопросов в преддверии Х Парламентского форума, который пройдет в России в 2024 году, председатель верхней палаты парламента предложила провести встречу на уровне глав комитетов по международным делам парламентов всех 11 стран БРИКС в Москве.

"Рассчитываем на продолжение совместной работы парламентариев по молодежной и женской повестке. Тем более что в этом отношении имеем сильные традиции. Напомню, что в 2020 году именно в российском городе Санкт-Петербурге впервые прошел форум молодых парламентариев стран БРИКС, а в этот раз с нашим председательством совпадает Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в марте 2024 года в российском Сочи", - сказала Матвиенко.

Сенатор также отметила большую работу, которая проводится в рамках созданного по инициативе России женского делового альянса БРИКС.