Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов НАТО AWACS

По словам официального представителя МИД РФ, альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о направлении самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Литву.

"К сожалению, это уже имеющая длительную историю агрессивная деятельность НАТО по наращиванию своего присутствия вдоль российских границ или по периметру российских границ. Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами альянса, на самом деле, сейчас на поверку оказались просто враньем. И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле. Еще раз повторю - наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны", - отметила дипломат.

В четверг командование армии Литвы сообщило, что самолеты AWACS прибыли для выполнения разведывательного задания на авиабазу Зокняй в литовском городе Шяуляй. Количество самолетов-разведчиков не уточняется, но о них говорится во множественном числе. Вместе с ними прибыл специальный военный контингент, в который входят около 150 человек.

Ранее сообщалось, что НАТО направит в Литву два самолета AWACS для "наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ" НАТО. Об этом говорилось в распространенном в Брюсселе заявлении блока. Согласно документу, самолеты "принадлежат флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, базирующихся в Гайленкирхене, Германия".