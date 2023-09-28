Захарова назвала слова главы МИД Австрии о диалоге с РФ и Белоруссией прорывом для Запада

Официальный представитель МИД заявила, что любое ущемление России и Белоруссии в правах разрушает структуру ОБСЕ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о необходимости участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ как прорыв для западной парадигмы. Об этом она заявила ТАСС.

"Это все равно что повторять, что дважды два - четыре, но, видимо, для западной парадигмы это уже прорыв, - отметила дипломат. - Россия и Белоруссия являются полноправными членами ОБСЕ, и любое ущемление наших стран в правах является незаконным и разрушающим саму основу и суть этой структуры".

По ее словам, "западное сообщество внутри этой организации проводит деструктивную политику, нацеленную на самом деле на полную дисфункцию ОБСЕ". "Поэтому все виды махинаций: то приглашение, то неприглашение каких-либо министров иностранных дел, то блокировка их участия, в том числе логистически и технически, бьет по самой организации. Такие заявления, [как заявления главы МИД Австрии], - это лучшая иллюстрация выражения: даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время", - указала Захарова.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.