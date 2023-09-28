28 сентября, 16:56

Представители России и Армении обсудили открытие консульства в Сюникской области

Как отметили в российском посольстве, это значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан РФ к консульским услугам

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Представители МИД РФ обсудили с мэром города Горис Сюникской области Армении перспективы скорейшего открытия генконсульства. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Армении.

"28 сентября 2023 года состоялась встреча руководителя передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане с мэром г. Горис. Обсудили перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам", - говорится в сообщении.

Стороны констатировали, что новое генконсульство внесет вклад в дальнейшее укрепление российско-армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе, отмечается в сообщении. 

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