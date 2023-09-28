Замглавы МИД РФ и представитель ООН обсудили шаги по безопасности в сфере ИКТ

Стороны акцентировали востребованность коллективной работы по формированию универсального международно-правового режима регулирования информпространства, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и председатель рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности (МИБ) Бурхан Гафур обсудили дальнейшие практические шаги по тематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по тематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ. Дана высокая оценка усилиям Гафура по продвижению конструктивной повестки и поиску консенсусных решений в рамках деятельности рабочей группы открытого состава. Отмечена важность закрепления группы в качестве безальтернативного переговорного механизма по МИБ в ООН", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, стороны акцентировали "востребованность коллективной работы по формированию универсального международно-правового режима регулирования информпространства, расширению круга стран, вовлеченных в профильные дискуссии, в том числе с опорой на имеющиеся российские наработки, включая проекты профильных резолюций ГА ООН".