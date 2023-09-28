28 сентября, 17:55,
обновлено 28 сентября, 18:06

Песков подтвердил, что Путин провел в Кремле встречу с Хафтаром

Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также встретился с командующим Ливийской национальной армией

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее о том, что Хафтар во время визита в Москву встретился с Путиным, а также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявляли в ЛНА.

"Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Песков.

Как сообщали в ЛНА, в ходе визита Хафтара в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии", кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивияПесков, Дмитрий СергеевичХафтар, Халифа
© Информационное агентство ТАСС
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