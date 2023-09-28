Песков подтвердил, что Путин провел в Кремле встречу с Хафтаром

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также встретился с командующим Ливийской национальной армией

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Хафтар во время визита в Москву встретился с Путиным, а также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявляли в ЛНА.

"Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Песков.

Как сообщали в ЛНА, в ходе визита Хафтара в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии", кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".