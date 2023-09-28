Умер депутат Думы трех созывов, бывший член ЦИК Райков

Ему было 84 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы, бывший член Центризбиркома (ЦИК) РФ Геннадий Райков умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил депутат от фракции "Единой России" в Госдуме, бывший член ЦИК РФ Леонид Ивлев.

"Действительно сегодня вечером скоропостижно скончался Райков Геннадий Иванович. Он был депутатом Госдумы в трех созывах. Был затем членом Центральной избирательной комиссии РФ. Много лет возглавлял совет директоров Федерального центра информатизации при ЦИК РФ, был очень достойным человеком. Он недавно отметил 84 года. И вот его не стало", - рассказал в беседе с ТАСС Ивлев.

По его словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. "Очевидно, сердце. Он гулял вечером, вдруг стало плохо, вызвали скорую, скорая констатировала, что он ушел из жизни", - заключил Ивлев.

Он также отметил, что пока неизвестно, когда и где состоятся похороны Райкова.

Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. Был депутатом Госдумы второго, третьего и четвертого созывов, проработал в общей сложности в нижней палате с 1995 по 2007 год. С 2001 по 2004 год занимал пост председателя центрального комитета Народной партии Российской Федерации, упраздненной в 2007 году после слияния со "Справедливой Россией". Член ЦИК РФ с 2007 по 2011 год, также занимал пост председателя совета директоров Федерального центра информатизации при Центризбиркоме.