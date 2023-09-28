РФ рассчитывает, что США выдадут визы двум делегатам для работы в комитете ГА ООН

Представитель миссии РФ Дмитрий Глухов заявил, что в противном случае у Москвы будут все основания полагать, что "Вашингтон продолжает недобросовестными методами пытаться влиять на состав российской делегации"

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США выполнят свои обязательства и выдадут визы двум российским делегатам для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил на заседании комитета представитель миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Глухов.

Глухов обратил внимание "на неприемлемую ситуацию, препятствующую развитию диалога между государствами - членами ООН по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения". "Причиной [ситуации] является недобросовестное выполнение США своих обязательств по выдаче виз членам делегаций, направляющимся на профильные мероприятия по линии ООН в Нью-Йорке, - сказал представитель миссии РФ. - Вашингтон грубо нарушает свои международно-правовые обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда в район центральных учреждений организации представителей или должностных лиц государств - членов ООН, а также выдачу им виз безвозмездно и в возможно краткий срок".

"К сожалению, нынешняя сессия Первого комитета исключением не стала. Мы рассчитываем, что США будут неукоснительно соблюдать свои обязательства и незамедлительно выдадут визы двум членам российской делегации, которые по-прежнему не имеют въездных документов. В противном случае у нас будут все основания полагать, что Вашингтон продолжает недобросовестными методами пытаться влиять на состав российской делегации", - отметил дипломат.