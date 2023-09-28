РФ распространила проект заявления председателя СБ ООН по "Северным потокам"

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи".