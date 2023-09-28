28 сентября, 20:47,
обновлено 28 сентября, 20:52
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

РФ распространила проект заявления председателя СБ ООН по "Северным потокам"

Swedish Coast Guard via AP Photo
© Swedish Coast Guard via AP Photo

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи". 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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