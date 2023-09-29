28 сентября, 22:28
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

РФ в заявлении председателя СБ ООН предложила призвать к расследованию по "Севпотокам"

AP Photo/ Michael Probst
© AP Photo/ Michael Probst

Совет Безопасности подчеркивает, что акты терроризма против "Северного потока" и "Северного потока - 2" представляли прямую угрозу международному миру и безопасности, говорится в документе

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия в проекте заявления председателя Совета Безопасности ООН по диверсиям на "Северных потоках" предлагает осудить их как акты терроризма и подчеркнуть важность проведения беспристрастного международного расследования произошедшего. Об этом говорится в проекте заявления, с которым ознакомился ТАСС.

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В документе, в частности, сказано, что "Совет Безопасности самым строгим образом осуждает акты терроризма против "Северного потока" и "Северного потока - 2" в сентябре 2022 года", а также, что "Совет Безопасности подчеркивает, что этот акт представлял прямую угрозу международному миру и безопасности".

"Совет Безопасности подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного, прозрачного, инклюзивного и тщательного расследования всех обстоятельств атаки", - говорится в документе.

При этом в заявлении указывается, что "Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность тем, что отсутствие официальной информации" препятствует установлению всех фактов совершенного преступления. В связи с этим "Совет Безопасности призывает национальные власти Дании, Германии и Швеции ускорить национальные расследования", а также "сотрудничать с Российской Федерацией и оператором трубопровода".

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространит в Совете Безопасности ООН проект заявления председателя по "Северным потокам". 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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