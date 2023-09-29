Мишустин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

По словам премьера РФ, активная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению взаимодействия между странами

АШХАБАД, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Туркмении в различных сферах поступательно развивается. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении на имя президента Туркмении Сердара Бердымухамедова по случаю Дня независимости республики.

"С удовлетворением отмечаю, что двусторонние отношения, основанные на принципах дружбы и стратегического партнерства, поступательно развиваются. Последовательно расширяется торгово-экономическое, научно-техническое и инвестиционное сотрудничество, воплощаются в жизнь перспективные проекты в различных областях", - написал Мишустин. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По словам премьера РФ, активная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению всего комплекса практического взаимодействия между странами, что в полной мере отвечает интересам России и Туркмении.

27 сентября Туркмения отметила 32-ю годовщину независимости. В этот день в республике был объявлен выходной, по всей стране прошли праздничные мероприятия, которые завершились фейерверком в Ашхабаде. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный Совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".