29 сентября, 03:18

Мишустин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

По словам премьера РФ, активная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению взаимодействия между странами

АШХАБАД, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Туркмении в различных сферах поступательно развивается. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении на имя президента Туркмении Сердара Бердымухамедова по случаю Дня независимости республики.

"С удовлетворением отмечаю, что двусторонние отношения, основанные на принципах дружбы и стратегического партнерства, поступательно развиваются. Последовательно расширяется торгово-экономическое, научно-техническое и инвестиционное сотрудничество, воплощаются в жизнь перспективные проекты в различных областях", - написал Мишустин. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По словам премьера РФ, активная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению всего комплекса практического взаимодействия между странами, что в полной мере отвечает интересам России и Туркмении.

27 сентября Туркмения отметила 32-ю годовщину независимости. В этот день в республике был объявлен выходной, по всей стране прошли праздничные мероприятия, которые завершились фейерверком в Ашхабаде. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный Совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация