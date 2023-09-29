В ДНР сообщили об уничтожении под Артемовском около 40 единиц техники ВСУ

Среди них были западная БМП YPR и несколько образцов польских Rosomak

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у южного фланга Артемовска (украинское название - Бахмут) за несколько дней потеряли около 40 единиц техники, в том числе западную. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"За последние несколько дней ВСУ потеряли у населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска порядка 40 единиц техники. Среди них западная БМП YPR и несколько образцов польских Rosomak", - сказал Гагин.

28 сентября Гагин сообщил ТАСС, что российские силы в районе Андреевки уничтожили опорный пункт ВСУ. По данным разведки, там находились не менее 10 человек личного состава и боекомплект.