Заксобрание Красноярского края утвердило Сергея Верещагина председателем кабмина региона

Региональные парламентарии также утвердили Сергея Пономаренко на должность руководителя администрации губернатора

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на сессии утвердили кандидатуру Сергея Верещагина на должности первого заместителя губернатора и председателя правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.

"Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края согласовали <…> кандидатуры членов правительства, которые ранее предложил губернатор Михаил Котюков. Сергей Верещагин займет пост первого заместителя губернатора края - председателя правительства региона", - говорится в сообщении.

Депутаты также утвердили Сергея Пономаренко на должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края и Владимира Бахаря на должность заместителя председателя правительства края - министра, осуществляющего государственное управление в области финансов.

25 сентября губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил на утверждение в Заксобрание региона кандидатуру Верещагина в качестве первого заместителя губернатора Красноярского края и председателя правительства региона. С апреля 2023 года Верещагин исполнял обязанности главы регионального правительства вместо покинувшего этот пост Юрия Лапшина.

Верещагин родился 23 января 1975 года в городе Зеленогорске Красноярского края. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)". В 2008 году назначен министром внешних связей и инвестиционной политики края, в 2009 занял должность краевого министра экономики и регионального развития. В 2010-2013 годах - заместитель министра регионального развития РФ. С 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства края.