29 сентября, 08:57,
обновлено 29 сентября, 09:25

МИД РФ прокомментировал слова Токаева о намерении соблюдать санкции против России

Роман Канащук/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ ТАСС

Россия рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего воздействия, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего воздействия. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя высказывания президента республики Касым-Жомарта Токаева о намерении Астаны следовать санкционному режиму западных стран против России.

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"Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", - отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами. "Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество. Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других", - заключили в МИД РФ.

28 сентября Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. 

Теги:
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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