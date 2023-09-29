29 сентября, 09:08,
обновлено 29 сентября, 10:01
Военная операция на Украине

Гатилов заявил, что Россия регулярно предоставляет ООН материалы о преступлениях ВСУ

При этом Москва не получает в ответ реакции и объективной оценки, добавил постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия на регулярной основе предоставляет механизмам защиты прав человека ООН материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не получает в ответ реакции и объективной оценки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия-24".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы на регулярной, почти ежедневной основе предоставляем материалы, которые раскрывают истинный характер происходящего на Украине, преступления со стороны ВСУ. Это многочисленные, многостраничные документы с картинками, фотографиями, с описанием преступлений ВСУ - все это мы регулярно направляем правочеловеческим механизмам ООН, - сказал он. - Но, к сожалению, мы либо не получаем вообще никакой реакции, либо формальный ответ".

"По существу никакой объективной оценки происходящего и того, что творят боевики ВСУ, в материалах ооновских мы, к сожалению, пока не видим", - продолжил Гатилов.

Ранее созданная Советом ООН по правам человека (СПЧ) Независимая комиссия по расследованию на Украине напомнила Киеву, что ожидает оперативного и тщательного расследования нарушений прав человека, совершенных украинскими вооруженными силами. Об этом говорится в ее докладе, представленном в Женеве на 54-й сессии СПЧ.

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил на 52-й сессии СПЧ в апреле этого года, что "независимость данной комиссии отражена только на бумаге". По его словам, "этот сформированный странами Запада механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию". Дипломат пояснил, что в отсутствии независимости этой комиссии "легко убедиться, открыв любой из ее докладов". 

Теги:
УкраинаРоссияГатилов, Геннадий МихайловичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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