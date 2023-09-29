Гатилов: США будут пытаться консолидировать подобные AUKUS форматы против России и Китая

По словам постпреда РФ при штаб-квартире ООН в Женеве, "все дело к этому идет"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Все идет к расширению AUKUS (Австралия, Великобритания, США), Вашингтон предпринимает усилия по консолидации подобных форматов против Москвы и Пекина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия-24".

"С нашей точки зрения, все дело к этому идет. Саммит в Кэмп-Дэвиде является подтверждением того, что сейчас под эгидой американцев предпринимаются усилия по консолидации этих всяких "троек" - в составе США, Японии и Республики Кореи, "четверок" - это Токио, Сеул, Канберра, Веллингтон. [Идет] сколачивание этих военно-политических форматов, и их политическая направленность очевидна - противостояние России и Китаю и КНДР в частности", - заявил Гатилов, отвечая на вопрос о расширении AUKUS.